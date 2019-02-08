صور.. رئيس مركز أبو رديس يتفقد تجمعات فيران ودير الراهبات بعد السيل‏

تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة أبورديس تجمعات الوحدة المحلية بفيران ودير الراهبات بعد السيل الذى ضرب الوحدة والمدينة أول أمس تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الكافية واللازمة لتحقيق أقصى درجات التأمين المواطنين ولكافة المنشآت بكل مدن محافظة جنوب سيناء لمواجهة أى طارئ محتمل.

كما التقى رئيس المدينة بأهالى التجمعات فى مكتب وأبوغراقد وفيران للاستماع إليهم والاطمئنان على أحوالهم كما التقى عبد العظيم أيضا بأمهات دير الراهبات وتفقد الدير واطمئن عليه والتقى بالأمهات.

وأكد رئيس المدينة لجميع الأهالى وأمهات الدير أن اللواء خالد فودة تابع موقف السيل لحظة بلحظة ووجه باتخاذ كافة التدابير الممكنة حفاظا على الارواح والممتلكات وحرص رئيس المدينة على اطلاع المواطنين على ماقام به هو وجهازه الإدارى وكافة الأجهزة المختصة من جهد متميز لمواجهة السيل وبفضل التعاون البناء بين الجميع فى إدارة الأزمة تمت السيطرة على السيل ولم يخلف أى خسائر فى الأرواح ولا الممتلكات وخص بالشكر كافة الأجهزة الأمنية وهيئة الطرق والعاملين بها ومديرية الموارد المائية والعاملين بها وشركة المياه وزملاءه فى إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مركز ومدينة أبورديس والمواطنين على ما بذلوه من جهد مخلص ساهم فى عدم حدوث أى أضرار أو إصابات فى الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وفى النهاية طمئن رئيس المدينة السادة المواطنين بأن العمل يجرى على مدار الساعة وبمنتهى الجدية لرفع مخلفات السيل من طريق فيران كاترين وفور الانتهاء من عملية التطهير سيتم فتح الطريق.