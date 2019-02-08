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سول: الممثل الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية لا يزال فى بيونج يانج

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:49 ص
سول: الممثل الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية لا يزال فى بيونج يانج ستيفن بيجون الممثل الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية
سول /أ ش أ/
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نفى المكتب الرئاسى بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، صحة تقارير إعلامية أفادت بعودة الممثل الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، إلى سول أمس (الخميس) بعد إجراء المفاوضات مع الشمال فى بيونج يانج للتحضير للقمة الثانية الكورية الشمالية - الأمريكية المقررة هذا الشهر .

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسى كيم وي-كيوم فى رسالة نصية أرسلها للصحفيين اليوم، إن الممثل الخاص بيجون لا يزال فى بيونج يانج.. وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد ذكرت أن طائرة نقل عسكرية أمريكية غادرت بيونج يانج وصلت إلى قاعدة أوسان الجوية الأمريكية فى بيونج تايك فى إقليم كيونج كى فى وقت متأخر من ليل أمس الخميس.مشيرة إلى أن الطائرة نقلت حوالى 20 مسؤولا أمريكيا بمن فيهم الممثل الخاص بيجون.

 


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سول

الممثل الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية

أخبار كوريا الشمالية

بيونج يانج




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