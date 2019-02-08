سوريا: اكتشاف مصنع قذائف وشبكة انفاق ومقابر جماعية لضحايا داعش

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أعلنت قوات الأمن الداخلى السورى اكتشاف مصنع قذائف وشبكة أنفاق ومقابر جماعية تضم رفات ضحايا تنظيم داعش الإرهابى وذلك بمنطقة الميادين بمحافظة دير الزور.

وقال قائد شرطة محافظة دير الزور العميد نزار حسن فى تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا اليوم الجمعة "إنه من خلال متابعة عناصر شرطة منطقة الميادين تمشيط محيط المدينة لتطهيره من مخلفات الإرهابيين تم العثور على موقع لإرهابى داعش قرب قلعة الرحبة الأثرية يبعد عن مدينة الميادين نحو 2 كم يضم مقابر جماعية تحوى رفات لمواطنين أعدمهم إرهابيو التنظيم التكفيرى قبل دحرهم منها من قبل الجيش العربى السورى".

وأشار إلى أنه تم العثور فى المكان أيضا على معسكر تدريبى لإرهابى "داعش" يمتد على مساحة واسعة وشبكة أنفاق تصل بين الجبال المحيطة بالميادين ، إضافة إلى معمل لتصنيع القذائف بعيارات مختلفة.