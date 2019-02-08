رئيس قطاع التعليم لـ"أولياء الأمور": شجعوا أبناءكم لينمو لديهم الإبداع

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى أولياء الأمور والمعلمين، قائلاً: ولى الأمر وزملائى المعلمين بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى أود الإشارة إلى أن الإبداع يعتبر أحد أهم الأهداف التربوية التى تسعى المجتمعات الإنسانية المتقدمة إلى تحقيقها، فالأفراد المبدعون يلعبون دورًا مهمًا وفعالاً فى تنمية مجتمعاتهم فى جميع المجالات.

وتابع رئيس قطاع التعليم العام عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": إن الفرد المبدع يعتبر ثروة وطنية، وجوهرة نفيسة، يجب البحث عنها والحفاظ عليها، لما يمكن أن يسهم فيه من تقدم وازدهار حضارى، ويتولد إبداع الطفل بتوفير بيئة داعمة ومحفزة له حتى يتسنى له التفكير وحل المشكلات بنفسه، ومواجهة التحديات اليومية.

وأكد أن الفرد الذكى هو الذى يجيب عن الأسئلة بينما الشخص المبدع هو الذى يطرح أسئلة؛ فشجعوا أبناءكم على طرح أسئلة حتى تنمو لديهم استعدادات الابتكار والإبداع.