رئيس جمعية هيا: رئاسة السيسى للاتحاد الافريقى تساهم فى زيادة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

أكد محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى تدعم بقوة التوسع فى الصادرات المصرية للقارة خاصة الصادرات الزراعية.

وأضاف البلتاجى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" على هامش مشاركته فى معرض فروت لوجستيكا فى برلين، أنه لابد من التعامل مع أفريقيا بشكل سليم بحيث يتم التوسع فى الزراعة فى بعض الدول الأفريقية، وكذلك إنشاء مصانع مما يدعم من التواجد المصرى.

وأشار محسن البلتاجى إلى أهمية أن يتم توفير الأمان للمستثمر المصرى فى أفريقيا، وهو ما يمكن أن تحققه من خلال رئاسة السيسى للاتحاد وأيضا من خلال دخول الحكومة كشريك فى الاستثمارات بالقارة.