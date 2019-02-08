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رئيس اقتصادية الوفد يعلن دعمه للتعديلات الدستورية ..ويؤكد: ضمانة للمواطن

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:44 ص
رئيس اقتصادية الوفد يعلن دعمه للتعديلات الدستورية ..ويؤكد: ضمانة للمواطن خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
كتب محمود العمرى
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أعلن الدكتور خالد عبد المنعم قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، عن تأييده للتعديلات الدستورية المطروحة، لما تتضمنه تلك التعديلات من إيجابيات تدفع لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة الإنتاج.

وأضاف خالد قنديل، أن التعديلات الدستورية هي ضمانة للمواطن، وعليه أن يشارك ويطلع على كل ما ورد فيها، موضحا أنه يرفض أي من الدعوات التي تحاول التشويش على التعديلات الدستورية أو تحريفها.

وأوضح رئيس إقتصادية الوفد فى بيان له، أن مدة الـ٤ سنوات لا تكفي لبناء دولة بحجم مصر، ولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات، مؤكدا: أن ما تحقق لمصر في عهد السيسي طفرة اقتصادية بالفعل أنقذت مصر من مصير مجهول، ولم تتكمن أي من دول المنطقة منافسة مصر في إنجازاتها الاقتصادية والتي تحملها تكلفتها المواطن المصري بصبر ووعي، وليس أقل من أن تتاح الفرصة كاملة للرئيس لمواصلة إنجازاته واستكمال خطة الدولة المصرية الطموحة.

 

 


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