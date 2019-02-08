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جهاز "القاهرة الجديدة": نفذنا 1230 قرارا لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:38 ص
جهاز "القاهرة الجديدة": نفذنا 1230 قرارا لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات إزالة إشغالات- أرشيفية
كتب- أحمد حسن
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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم خلال الـ8 أشهر الماضية تنفيذ 1230 قراراً لإزالة المخالفات، ورفع الإشغالات، وغلق وتشميع ورفع العدادات، وسحب الوحدات المخالفة، بالمدينة.
 
وأوضح النجار: " توزعت القرارات التى تم تنفيذها كالتالى، 376 قرارا لإزالة المخالفات (156 بالتجمع الخامس – 36 بالتجمع الثالث – 174 بالتجمع الأول – 10 بمنطقة الامتداد)، و691 قرار غلق وتشميع ورفع للعدادات (420 بالتجمع الخامس – 98 بالتجمع الثالث – 173 بالتجمع الأول)، و123 قراراً لرفع الإشغالات (80 بالتجمع الخامس – 43 بالتجمع الثالث)، و40 قراراً لسحب الوحدات المخالفة (33 بالتجمع الخامس – 5 بالتجمع الثالث – 2 بالتجمع الأول)".
 
وأكد حرص جهاز المدينة على تنفيذ جميع القرارات، وتنظيم الحملات الدورية لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظاً على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.
 
 

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