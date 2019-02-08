توقيع بروتوكول بين "إيجوث" والطاقة المتجددة لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية

كتب عبد الحليم سالم

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية فى إمداد المنشآت والمبانى التابعة لشركة إيجوث.

يتضمن البروتوكول قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فى مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه.



بروتوكول تعاون بين ايجوث وهيئة الطاقة المتجددة

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا البروتوكول سيكون بمثابة مظلة لبدء التعاون فى مجال تعظيم استخدام الطاقة الشمسية فى إمداد المنشآت والمبانى التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذى سوف يسهم فى خفض مقابل استهلاك الكهرباء، علاوة على الرسالة الإيجابية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى المنشآت السياحية وخاصة الفنادق المملوكة للدولة مما قد يشجع باقى الفنادق العاملة فى مصر على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى استهلاكها فى القطاعات المختلفة.

فيما أكد وزير الكهرباء، أن هذا التعاون يأتى فى إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى دعم نشر التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مصر للمساهمة فى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة الخضراء للمساهمة فى توفير الوقود الأحفورى وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغـيرات المناخية، الأمر الذى سوف يسهم فى تحقيق استراتيجية الوزارة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالى القدرات المركبة إلى 20% فى عام 2022، وتأكيداً لسياسة الحكومة المصرية والقيادة السياسية المصرية للتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة.



وزيرا قطاع الأعمال والكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول بين ايجوث وهيئة الطاقة

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شريف بندارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.