تعرف على فوائد ومميزات زراعة الكتان × 10 معلومات

كتب عز النوبى

يعتبر الكتان من المحاصيل الهامة، التى بدأت وزارة الزراعة المصرية التوسع فيها خلال الفترة الراهنة، بما يدعم الصادرات للخارج، ويوفر للأسواق منتجات محلية بجودة عالية.

وينشر "اليوم السابع" فوائد ومميزات عديدة لزراعة وإنتاج الكتان فى مصر، للاستفادة من المحصول فى العديد من الصناعات، خلال السطور التالية:-

- تستخدم ألياف الكتان فى صناعة المنسوجات والأقمشة وقلوع المراكب.

- يلبى احتياجات مصانع الغزل والنسيج من الخيوط.

- يرفع الكتان قدرة الدولة على تصدير المنسوجات إلى الخارج ويقلل الفجوة فى استهلاك الزيوت الصحية.

- الألياف الطويلة من الكتان تنتج خيوطًا فاخرة، والأقل فى صناعة الحبال والدوبارة.

- يستخدم فى صناعة أوراق العملة "البنكنوت"، وفلاتر السجائر.

- يمكن الاستفادة من السيقان الخاصة بالكتان فى صناعة الخشب الحبيبى.

- إنتاج بذرة الكتان "الزيت الحار" يستخدم فى علاج أمراض القلب و20% من زيوت بذرة الكتان يتم استخدامها فى إنتاج زيوت الطعام.

- الكتان هو الأقل استهلاكًا للمياه مقارنة بالمحاصيل الشتوية الأخرى.

- تعتمد الدول المتقدمة على الكتان فى إضافته إلى المخبوزات، لفوائده الصحية واحتوائه على الأحماض الدهنية.

- الكتان قادر على زيادة إنتاجية اللحوم والألبان فى الماشية عند استخدام منتجاته فى صناعة الأعلاف.