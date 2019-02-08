تضامن الشرقية: 2000 جنيه تعويض لأسرة كل متوفى فى حادث طريق أبو حماد

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين من ضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل، نتيجة انفجار الإطار الخاص بها بطريق "بلبيس / الإسماعيلية" أمام كوبري الفل بمركز أبو حماد.

كان محافظ الشرقية قد كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعمل الأبحاث الاجتماعية لصرف التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين ضحايا الحادث بأسرع وقت .

من جهته قال محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن الأسبوع المقبل سيشهد البدء في صرف التعويضات المالية المقررة لأسر المتوفين والمصابين ضحايا الحادث الأليم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق بلبيس / الإسماعيلية أمام كوبري الفل بمركز أبو حماد ، حيث سيتم صرف 1000 جنيه للمصاب، و 2000 جنيه لأسرة المتوفي.