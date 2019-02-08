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الجمعة، 08 فبراير 2019 06:37 م
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تحرير 12 مخالفة تموينية فى حملة موسعة على المخابز بالبحيرة

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:01 م
تحرير 12 مخالفة تموينية فى حملة موسعة على المخابز بالبحيرة مخبز بلدى- أرشيفية
كتب الأمير نصرى
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شنت الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة ، حملات تموينية علي الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز والمجازر لضبط الأسعار والقضاء علي الاحتكار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا علي حق الشعب من السلع التموينية المدعمة.

وقامت إدارة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارة المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بحملات تموينية بمدينتى دمنهور وأبوالمطامير، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تموينية ضد مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود موازين وعدم إعلانهم عن وزن وسعر الرغيف، ضبط 115 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختام مقلدة غير حقيقية ومنها مجمدة وغير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير 7 محاضر بعد التحفظ علي الكميات المخالفة

كما تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و4 محاضر تصرف، وضبط 170 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم قام صاحبها بتجميع هذه الكمية بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء، وضبط أحد أصحاب المطاعم وبحوزته 1000 رغيف خبز بلدى مدعم قام بتجميعهم لإعادة بيعهم فى السوق السوداء، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمستودعات الغاز بالإضافه لمحضر واحد غلق مستودع غاز فى أوقات العمل الرسمية.


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