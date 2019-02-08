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انطلاق ماراثون شباب الدقهلية" لا للإدمان" وشاروبيم يطلق إشارة البدء

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:37 ص
انطلاق ماراثون شباب الدقهلية" لا للإدمان" وشاروبيم يطلق إشارة البدء خلال المارثون
الدقهلية شريف الديب
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فى إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومى، ومن ميدان مكتبة مصر بالمنصورة أطلق عدد من شباب الدقهليه من طلاب جامعه المنصورة  وشباب صندوق مكافحه الادمان التابع لمجلس الوزراء ماراثون" لا للإدمان" فى حضور عدد من قيادات المحافظة.
 
أطلق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه اشارة بدء الماراثون لينطلق الى مبنى الاستاد الرياضى، وقد شهد بدء الماراثون اللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظه، ورمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضه، وعدد من مديرى الادارات وممثلى منظمات المجتمع المدنى ومسئولى صندوق مكافحة الإدمان.
 
وقال شاروبيم إن وعى الشباب تجاه الأضرار الصحية والنفسية والاقتصادية التى يسببها الإدمان مرتفع جدا وأن هذا الوعى يساهم فى التقليل من حجم هذه الأضرار وتاثيرها على المجتمع كما أنه يمنع شباب اخرين من الدخول فى دائره الإدمان .
 
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