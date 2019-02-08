انتبه.. تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى لإنجاز أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور، فى السادسة صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير فى منطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة - السويس الصحراوى فى المسافة من بعد الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة، عن طريق استخدام معدات، ولصيانة السطح الخرسانى للطريق لمدة 26 ساعة، مما يستلزم إجراء تحويلات بالمنطقة وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات بمحيط الأعمال.

ونسقت إدارة المرور مع هيئة الطرق والكبارى، لتطوير وتنفيذ قطاع تجريبى لصيانة السطح الخرسانى لطريق السويس، مما يستلزم غلق طريق الخدمة لمسافة كيلو مترًا مع تحويل حركة السيارات من الخدمة إلى الطريق الرئيسى، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الخدمة عقب تجاوز منطقة الأعمال، وتستمر الأعمال من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 3 عصر غدٍ السبت.