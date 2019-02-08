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الجمعة، 08 فبراير 2019 12:02 ص
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اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:02 ص
اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "شارع الحجاز ومتفرعاته، منطقة هليوبوليس، سانت فاتيما، السبع عمارات، شارع عمر بن الخطاب"، لمدة 5 ساعات، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد عصر اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 500 مم بمحطة هليوبوليس بمصر الجديدة، ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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