الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تأشيرات لمسؤولين فنزويليين مقربين من مادورو

واشنطن )أ ش أ(

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ، اليوم الجمعة ، عن مسؤولين أمريكيين إعلانهم أن الولايات المتحدة تعتزم إلغاء التأشيرات الصادرة لمسؤولين حكوميين يخدمون في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضحت (فوكس نيوز) أن مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى فنزويلا ، إليوت أبرامز ، رفض الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول عدد المسؤولين الفنزويليين الذين سيتأثرون بالقرار إلا أنه أشار إلى أن وقت الحوار مع مادورو قد مضى.

ويأتي هذا القرار بعد وقت قصير من إعلان الإدارة الأمريكية ، إلى جانب عدد آخر من الدول الغربية ، دعمهم لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو وإدانتهم لمادورو.