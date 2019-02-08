المتهمان بسرقة رواد البنوك بالشيخ زايد يعترفان بتفاصيل سرقة 30 ألف جنيه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بتتبع رواد البنوك، وسرقتهم عقب القبض عليهما بالشيخ زايد، أنهما ارتكبا عدد من السرقات بالشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر قبل أن يتم ضبطهما.

وأضاف المتهمين أنهما يستخدمان أسلوب كسر زجاج سيارة الضحية، والاستيلاء على ما بحوزته من نقود عقب صرفها من البنك، حيث يرصدان الشخص المستهدف عقب خروجه من أحد البنوك، وبحوزته حقيبة، ويتتبعانه حتى توقفه بالسيارة لشراء أى متعلقات، ثم يكسران زجاج السيارة ويسرقان نقوده.

واعترف المتهمان بمحاولتهما سرقة 30 ألف جنيه من سيارة أحد رواد البنوك، إلا أن عدد من المواطنين اكتشفوا أمرهما وطاردوهما حتى تمكنوا من ضبطهما بكمباوند شهير بالشيخ زايد، واستنادا لتحريات المباحث واعترافات المتهمين، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد محاولة شخصين سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من سيارة بأحد التجمعات السكنية، ومطاردة الأهالى لهما وضبطهما.

وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أن المتهمين تخصصا فى سرقة رواد البنوك، حيث يراقبان الضحية عقب صرفه مبلغ مالى من البنك، ثم يتتبعانه حتى توقفه بالسيارة، والاستيلاء على المبلغ المالى بأسلوب المغافلة.

وتوصلت التحريات أنهما طاردا أحد الأشخاص عقب صرفه 30 ألف جنيه من أحد البنوك بتجمع سكنى شهير"كمباوند"، وعقب إيقافه السيارة أمام محل تجارى لشراء بعض المتعلقات، حاولا كسر زجاج السيارة لسرقة النقود، إلا أن سائق تصادف وجوده بمحيط الواقعة شاهدهما، واستعان بآخرين لمطاردتهما وضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.