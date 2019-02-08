القبض على 19 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة أسفرت عن سقوط 19 عاطلا وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، يفيد بضبط كلا من "أمير . ر. ح" 31 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 4253، وعدد2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 125 جنيها وهاتف محمول، و"احمد. م. س" 23سنه، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول، و"رضا. ف" 38سنع،عاطل، مسجل شقي خطر تحت رقم 222 فئة ب – سرقات عامة .. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 190 جنيه وهاتف محمول ، و"عبدالله. م" 27سنه،عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وعدد 20 قرص مخدر، ومبلغ مالى 620 جنيه وهاتف محمول،و"احمد.م"18سنه،عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وعدد70 قرص مخدر ومبلغ مالى 45 جنيه وهاتف محمول،وتولت النيابة التحقيق.