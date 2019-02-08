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القبض على تشكيل عصابى شرع فى سرقة خط الغاز بالإسماعيلية

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:59 ص
القبض على تشكيل عصابى شرع فى سرقة خط الغاز بالإسماعيلية المتهمان
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع  أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة خط غاز وإحداث تلفيات به .

تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بلاغاً من محامى وكيلاً عن إحدى شركات الغاز الطبيعى، باكتشافه محاولة بعض الأشخاص سرقة خط الغاز الطبيعى الممتد من مدينة بورسعيد إلى السويس بمنطقة الكيلو 19 دائرة المركز ، وإحداثهم بعض التلفيات به .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الحادث وهم  "مجدى.ع" مزارع ، و"على.خ"  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة إعتقاداً منهما بأنه خط منتجات بترولية "بنزين ، سولار "، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 


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