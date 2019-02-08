الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان أفريقيا فى عقل وقلب السيسى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا.. أفريقيا فى عقل وقلب السيسى.. 30 من زيارات الرئيس الخارجية من نصيب القارة السمراء.. صندوق تشجيع وضمان الاستثمار بوابة التعاون الاقتصادى بالقارة.. خطة مصرية للتنمية العادلة بالقارة.. الرئيس من قلب نيويورك: هل يمكن اعتبار الأفريقى مغالياً إن شكا من نظام اقتصادى عالمى يكرس الفقر والتفاوت؟!.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا.. أفريقيا فى عقل وقلب السيسى.. 30 من زيارات الرئيس الخارجية من نصيب القارة السمراء.. صندوق تشجيع وضمان الاستثمار بوابة التعاون الاقتصادى بالقارة.. خطة مصرية للتنمية العادلة بالقارة.. الرئيس من قلب نيويورك: هل يمكن اعتبار الأفريقى مغالياً إن شكا من نظام اقتصادى عالمى يكرس الفقر والتفاوت؟!

ـ أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يكتب: إدارة الدول بين الخبرة والهواية

ـ إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصرى.. صندوق النقد الدولى يرفع توقعات معدل النمو ل 5.9%.. تراجع معدل البطالة ل 8.3 %.. انخفاض معدل التضخم إلى %10.7 العام المالى المقبل.. ووزير المالية يستثمر تقرير الصندوق فى الجولة الترويجية إلى دول الخليج وكوريا الجنوبية

ـ بـ 583 مليون جنيه.. «المشروعات الصغيرة » يمول 19 ألف مشروع بالبحر الأحمر

ـ البرلمان يدعم جهود القيادة السياسية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.. على عبدالعال يهنئ الرئيس السيسى بتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى

ـ انطلاقة جديدة لـ«تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. «مدبولى» يرأس مجلس الإدارة بتشكيله الجديد.. ويؤكد: أؤمن بدور الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له.. الدكتورة نيفين جامع: إنفاق 5.4 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى 2018

ـ 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق

ـ رئيس التنظيم والإدارة: الطاقات البشرية بالدولة عنصر رئيسى فى خطط الإصلاح

ـ وزير البترول يبحث مع السفير الأمريكى فرص التعاون بمشروع تحول مصر لمركز إقليمى



