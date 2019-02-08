video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:24 م
الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا بـ"اليوم السابع"
إضافة تعليق

تحت عنوان أفريقيا فى عقل وقلب السيسى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا.. أفريقيا فى عقل وقلب السيسى.. 30 من زيارات الرئيس الخارجية من نصيب القارة السمراء.. صندوق تشجيع وضمان الاستثمار بوابة التعاون الاقتصادى بالقارة.. خطة مصرية للتنمية العادلة بالقارة.. الرئيس من قلب نيويورك: هل يمكن اعتبار الأفريقى مغالياً إن شكا من نظام اقتصادى عالمى يكرس الفقر والتفاوت؟!.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ الطريق إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى غدا.. أفريقيا فى عقل وقلب السيسى.. 30 من زيارات الرئيس الخارجية من نصيب القارة السمراء.. صندوق تشجيع وضمان الاستثمار بوابة التعاون الاقتصادى بالقارة.. خطة مصرية للتنمية العادلة بالقارة.. الرئيس من قلب نيويورك: هل يمكن اعتبار الأفريقى مغالياً إن شكا من نظام اقتصادى عالمى يكرس الفقر والتفاوت؟!

 

ـ أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يكتب: إدارة الدول بين الخبرة والهواية

 

ـ إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصرى.. صندوق النقد الدولى يرفع توقعات معدل النمو ل 5.9%.. تراجع معدل البطالة ل 8.3 %.. انخفاض معدل التضخم إلى %10.7 العام المالى المقبل.. ووزير المالية يستثمر تقرير الصندوق فى الجولة الترويجية إلى دول الخليج وكوريا الجنوبية

 

ـ بـ 583 مليون جنيه.. «المشروعات الصغيرة » يمول 19 ألف مشروع بالبحر الأحمر

 

ـ البرلمان يدعم جهود القيادة السياسية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.. على عبدالعال يهنئ الرئيس السيسى بتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى

 

ـ انطلاقة جديدة لـ«تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. «مدبولى» يرأس مجلس الإدارة بتشكيله الجديد.. ويؤكد: أؤمن بدور الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له.. الدكتورة نيفين جامع: إنفاق 5.4 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى 2018

 

ـ 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق

 

ـ رئيس التنظيم والإدارة: الطاقات البشرية بالدولة عنصر رئيسى فى خطط الإصلاح

 

ـ وزير البترول يبحث مع السفير الأمريكى فرص التعاون بمشروع تحول مصر لمركز إقليمى

 

p
 

 


إضافة تعليق

السيسي

افريقيا

الاتحاد الافريقى

وزير البترول

وزير المالية




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة