video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السلطات السعودية ترحل 17 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:28 ص
السلطات السعودية ترحل 17 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 17 مرحلاً مصريًا قادمين من المملكة العربية السعودية بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الإقامة والعمل بالمملكة.

 

وأفاد مصدر بالمطار، إن 11 من المرحلين وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، بينما وصل 6 مرحلين آخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من الدمام.

 

 وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع رحلة وإلغاء أخرى لعدم الجدوى الاقتصادية بمطار القاهرة

مطار القاهرة

مرحلين

المصريين في الخارج

الأجهزة الأمنية

الخطوط المصرية شروط العمل والاقامة

الهجرة غير الشرعية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

وست هام يعلن تقديمه أدلة للشرطة بشأن العنصرية ضد محمد صلاح

وست هام يعلن تقديمه أدلة للشرطة بشأن العنصرية ضد محمد صلاح

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة