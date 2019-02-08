السلطات السعودية ترحل 17 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

كتب - محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 17 مرحلاً مصريًا قادمين من المملكة العربية السعودية بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الإقامة والعمل بالمملكة.

وأفاد مصدر بالمطار، إن 11 من المرحلين وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، بينما وصل 6 مرحلين آخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من الدمام.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.