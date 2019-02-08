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الزراعة: تجارة التقاوى بدول الكوميسا تضع ضوابط للانتقال الآمن لها داخل مصر

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:49 م
الزراعة: تجارة التقاوى بدول الكوميسا تضع ضوابط للانتقال الآمن لها داخل مصر جانب من لقاء وزير الزراعة بجون ماكوكا المسئول عن التقاوي بالكوميسا
كتب عز النوبى
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استقبل الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جون ماكوكا المسئول عن التقاوي بالكوميسا بعد مشاركته في ورشة عمل حول" توافق التشريعات المصرية مع لائحة الكوميسا لتجارة التقاوي" والتي عقدت في القاهرة على مدى يومين وعقب الإجتماع صرح المهندس مجدى عبدالله رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بأن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا تضم 21 دولة وهي "مصر، بورندي، جزر القمر، الكونغو، جيبوتي، اريتريا، اثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشيل، السودان، سوازيلاند، اوغندا، زامبيا، الصومال، تونس"، سيعمل على تسهيل تجارة التقاوي بدول الكوميسا بحسب الإعلان الوزارى الصادر عام 2008، فضلاً عن وضع ضوابط للانتقال الامن للتقاوي داخل مصر.
 
وأضاف عبدالله، أن وزير الزراعة اشار إلى أنه سوف يتم اختيار 12 محصول ذات أهمية نسبية لجميع دول الكوميسا لتطبيق هذا النظام مثل "الذرة، الأرز، الفول السوداني، القطن، الفاصوليا، الكاسافا، القمح، البطاطس، عباد الشمس، السورجم، فول الصويا، لافتاً إلى أن يمكن للدولة العضو بأن تطلب حظر استخدام أحد الأصناف على أراضيها استنادا الي أسباب فنية
 
وأضاف أبوستيت، أنه يتطلب من الدول الأعضاء الالتزام بقائمة الحجر الزراعي للكوميسا وأن تسمح لدخول التقاوي الي أراضيها بشهادة الحجر الزراعي والصحة النباتية المرفقة مع كل شحنة ومع ذلك يمكن ان يتم اختبار شحنات التقاوي عند نقطة الوصول عندما تكون هناك أسباب قابلة للتبرير، مشيراً إلى أهمية تكوين "لجنة الكوميسا للتقاوي" داخل جهة اعتماد التقاوي لكل دولة، والتي من مهامها المساعدة على تطبيق هذا النظام والتعاون مع السلطات التنفيذية لدراسة وتطوير وتعديل هذا النظام، إضافة الي حل أي نزاعات قد تنشأ نتيجة هذا التطبيق.
 

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