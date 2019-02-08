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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن قماش بشبرا الخيمة

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:15 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن قماش بشبرا الخيمة حريق-ارشيفيه
القليوبية نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق بمخزن قماش بمنطقه بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير اداره الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمخزن قماش بمنطقه بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة.
 
 وانتقل علي الفور المقدم أحمد الشعراوى رئيس الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، وتم الدفع ب 3سيارات اطفاء وسيار ه إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

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