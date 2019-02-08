التخطيط تطلق برنامج المسئول المحترف لرفع كفاءة قيادات الحكومة

كتبت أمنية جلال

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برنامج "المسئول الحكومى المحترف"، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الاستثمار فى العنصر البشرى، وبناء القدرات بدعم واهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن البرنامج يستهدف تدريب حوالى 1200 من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التى لها تعامل مباشر مع الجمهور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن البرنامج يتم تنفيذه مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن البرنامج يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإدارى والتى تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال، وذلك من خلال بناء وتنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية، متضمنة كوادر الإدارة العليا والوسطى كل فى مجال اختصاصه.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن الجهات التى سيتم مخاطبتها ستقوم بدورها بترشيح المتدربين للالتحاق بالبرنامج، متابعة أن شروط البرنامج تعتمد على التحاق من يتوافر بهم شرط شغل وظيفة إشرافية أو وسطى أو من يشغلون الدرجة الوظيفية الأولى (أ) إلى جانب من لهم تعامل مع الجمهور .

ومن جانبها قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن البرنامج يهدف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف العام إلى جانب الوصول بالمتدرب إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والمواصفات العالمية مقارنةً بنظرائهم فى الجهات الدولية مع المساهمة فى التغيير الإيجابى للمتدرب ودراسة وتحليل مفهوم الأمن القومى، وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية.

وأكدت غادة لبيب، أن وزارة التخطيط تنتهج نهجاً إصلاحياً بتنفيذ كافة أهداف خطتها للإصلاح الإدارى بالحرص على تنفيذ محور بناء القدرات لافته إلى البرامج التدريبية التى حرصت الوزارة على تقديمها خلال الفترة الماضية وحتى الآن والتى تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حيث ذكرت غادة أهم تلك البرامج والمتمثلة فى برنامج وطنى 2030، البرنامج المتقدم فى الموارد البشرية والذى شمل التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفى الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية إضافة إلى برنامج القيادات النسائية، ومشروع رواد 2030.

جدير بالذكر، أنه من المستهدف أن يحصل متدربو البرنامج على حوالى (324) ساعة تدريبية موزعة على مجموعة من الحزم التدريبية والموضوعات المختلفة والتى تشمل على سبيل المثال القانون، القيادة، الإدارة العامة، الاتصال والتواصل، إدارة التغيير، إدارة الأزمات، بناء فرق العمل، إدارة المشروعات، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، المالية لغير الماليين إلى جانب تأثير وسائل الإعلام، الإتيكيت والبروتوكولات والتمثيل الرسمى، الإبداع فى بيئة العمل، بعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، الإصلاح الإدارى للدولة، التنمية المحلية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التوعية القومية والهوية، الأمن القومى كما تعتمد منهجية التدريب على محاضرات مجمعة، وورش عمل، وحالات عملية، ولقاءات مع متخذى القرار، وزيارات ميدانية