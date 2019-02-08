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البيئة تنظم "يوما بيئيا" بمركز شباب صنافير ومدرسة السلام ببولاق

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:10 ص
البيئة تنظم "يوما بيئيا" بمركز شباب صنافير ومدرسة السلام ببولاق يوم بيئي بمركز شباب صنافير ومدرسة السلام ببولاق
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل ومركز شباب صنافير بإدارة قليوب بمحافظة القليوببة، يوما، بيئيا ثقافيا بمقر مركز الشباب بمشاركة فريق الكشافة بالمركز تحت شعار "شارك ونظف"، وذلك فى إطار خطة الوزارة فى تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية المختلفة لرفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع.
 
وقام فريق إدارة التوعية الجماهيرية بالإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئية بتنظيم ندوة بيئية حول البيئة وأهمية الحفاظ عليها،إضافة إلى تنفيذ ورش عمل فنية عن إعادة تدوير المخلفات "تدوير الورق" وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الورقية وعمل نماذج فنية منها.
 
ودعمت وزارة البيئة المركز ب ٤ حاويات بلاستيك للقمامة، وتوزيع هدايا عينية لفريق العمل المشارك، كما تم توزيع أعدادا من مجلة بذرة على الأطفال المشاركين التي تستهدف رفع الوعي البيئي بتبني السلوكيات الإيجابية نحو البيئة كالحفاظ عليها وترشيد استهلاك الموارد كالمياه والطاقة.
 
كما نظمت وزارة البيئة من الإدارة العامة للجمعيات الأهلية وبالتعاون مع جمعية شروق مصر للمشروعات المتناهية الصغر يوما بيئيا بمدرسة السلام الإبتدائية ببولاق أبو العلا بمشاركة ٢٥ طفل من أبناء المنطقة، حيث تم إلقاء ندوة لتوعية الأطفال بأهمية وكيفية عن البيئة والسلوكيات الخاطئة التي يجب عليهم تجنبها في حياتهم اليومية، كما تم تقسيم الأطفال لمجموعات ورش عمل عن تدوير المخلفات المنزلية.
 
 

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وزارة البيئة

مركز شباب صنافير

البيئة




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