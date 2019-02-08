البنك الزراعى يدعم مشروع الظهير بالداخلة بتكلفة 4 ملايين جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم الإتفاق بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتمويل مشروع الظهير الزراعي بقرية البشندي بالداخلة وذللك بتكلفة ٤ مليون جنيه.

جاذ ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، حيث تم التوصل إلي البدء فى تنفيذ المشروع كتجربة يتم تعميمها علي باقي قري المحافظة حال نجاحها بالشندي.

وأضاف الزملوط أنه تم الاتفاق أيضا مع الصندوق الإجتماعي لتمويل المشروع بتكلفة مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية ٥ مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تحديد مدة ستة أشهر للحكم على نجاح التجربة بعد مرور موسم زراعي كامل.