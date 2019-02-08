البترول: 526 مليون دولار استثمارات جديدة فى منطقة جبل الزيت بالسويس

كتبت ـ أسماء أمين

قال مصدر مسئول بالبترول، إن منطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس تشهد تنفيذ برامج طموحة لزيادة الإنتاج من خلال حفر آبار جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص أن شركة السويس للزيت "سوكو" تقوم بتنفيذ برنامج عمل طموح ليشمل الحقول الأربعة، لرفع إجمالى إنتاجها إلى 38 ألف برميل مكافئ يومياً من خلال حفر آبار جديدة، وإصلاح عدد من الآبار إلى جانب تحديث البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج.

وأضاف إلى أنها تخطط لضخ استثمارات قدرها 192 مليون دولار خلال العام المالى 2018/2019 ترتفع إلى حوالى 206 ملايين دولار خلال العام المالى المقبل 2019/2020.

وأشار إلى أن إنتاجها الحالى يبلغ 5 .23 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز من 4 حقول فى خليج السويس ومنطقة الدلتا البرية، وتشمل حقول دسوق ورأس بدران وخليج الزيت ورأس فنار.

وأضاف أن خطة شركة عجيبة للبترول، ضخ 320 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى 2018/2019.

وأشار إلى أنها قامت تنفيذ برنامج إصلاح الآبار لحقل إشرفى بخليج السويس، والذى ساهم فى زيادة إنتاجه من 2200 برميل يومياً إلى 3500 برميل، وأكد المصدر أنه جار حاليا تنفيذ برنامج لرفع مستويات الإنتاج بالحقل وحقول الإنتاج بالصحراء الغربية.

لافتا إلى أن إنتاج حقول عجيبة للبترول فى الصحراء الغربية وخليج السويس بلغ أكثر من 45 ألف برميل زيت خام يومياً.