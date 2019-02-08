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البابا تواضروس يستقبل عضو مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:04 م
البابا تواضروس يستقبل عضو مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية البابا تواضروس
سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني  ، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، اليوم الجمعة ، بروس لودفينج  ، عضو مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبصحبته كارولين لودفينج ، الناشرة المعروفة والتى قامت بنشر العديد من الكتب عن الكنائس القبطية وهى أسرة معروفة بحبها لمصر والكنيسة القبطية.
 
رافق "لودفينج" خلال الزيارة عالم القبطيات الدكتور جودت جبرة ،والدكتورة ماري ميساك، والمصور الفنان شريف سنبل، والدكتور سينوت دلوار، وذلك لعرض مشروع كتب جديدة عن رحلة العائلة المقدسة.
 
 

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