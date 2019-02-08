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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:33 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى المار على مدينة ملوى، جنوب المنيا، أثناء عودتهم من القاهرة، متجهين إلى أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام.

 

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ من مستشفى ملوى العام، بإصابة كل من عبد العاطى سليمان حسين، 65 سنة، حسين عبد العاطى سليمان، 48 سنة سائق، سهير حسين أحمد 22 سنة، ربه منزل، عبد الغنى محمود عبد الغنى، ثلاث سنوات، وعد محمود عبد الغنى، عامين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى أثناء عودتهم من القاهره متحهين إلى مركز القوصية. تحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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