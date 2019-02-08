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إصابة سيدة وطفل فى انهيار منزل من الطوب اللبن بمدينة إسنا فى الأقصر

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:06 م
إصابة سيدة وطفل فى انهيار منزل من الطوب اللبن بمدينة إسنا فى الأقصر العقار المنهار
الأقصر - أحمد مرعى
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أصيبت سيدة وطفل فى انهيار منزل من الطوب اللبن بمدينة إسنا  ، جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
تلقت غرفت عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا بلاغ عن انهيار منزل بقرية الدير شرق، وعلى الفور أمر محمد سيد سليمان  ، رئيس المركز الأجهزة التنفيذية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتنظيم ورئيس القرية للانتقال لموقع الانهيار والمعاينة ،  وتبين  انهيار حائط خلفى بالمنزل - من الطوب اللبن - بمنطقة الدير شرق، وأسفر الانهيار عن إصابة سيدة وطفل  ، وتم نقلهم لمستشفى اسنا المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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