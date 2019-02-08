إزالة تعديات على 22 فداناً بكفر الشيخ.. وتوزيع 26 ألف طن أسمدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة رائدة فى الإنتاج الزراعى على المستوى القومى، فهى تنتج 32% من الناتج القومى للقطن، وتنتج محصول الأرز بنسبة 22%، كما تنتج من محصول بنجر السكر25%، وتنتج من محصولى القمح والفول بنسبة 8 %، وتنتج من محصول الذرة 4%، كما تنتج من البرسيم 8.5%، من الناتج القومى، مؤكداً أن المحافظة تمتلك 896 مزرعة، باجمالى 278 الف راس ماشية من الأبقار والجاموس، كما يصل انتاج المحافظة من انتاج الأسماك 500 الف طن سنوياً.

وأضاف المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه عقد اجتماعاً لمراجعة أعمال المديرية، ومناقشة خطة إنتاج المحاصيل الزراعية بالمحافظة، مؤكداً أن المديرية تمكنت من إزالة 37 حالة تعدي على مساحة 22 فدان، وأن المديرية عقدت ندوات ارشادية عن محصول بمركز كفرالشيخ، ومركز الرياض، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، والرياض، وسيدي سالم، وأن الجمعيات الزراعية وزعت 26 ألف و28 طن أسمدة، منهم 26 ألف طن يوريا، و28 طن نترات، وتم تطهير 43 كيلو متر مراوي، و47 كيلو متر مصارف.