12 ألف دارس "محو الأمية" يؤدون الامتحانات فى 200 لجنة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت امتحانات محو الأمية دورة يناير بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقليوبية، تحت إشراف الإدارة العامة لتقييم الأداء بالديوان العام للهيئة العامة لتعليم الكبار، فى سائر مراكز محافظة القليوبية، من خلال 200 لجنة داخل بعض المدارس والمؤسسات الحكومية.

وأكد أشرف بدوى، رئيس فرع محو الأمية وتعليم الكبار فى القليوبية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين للاختبارات فى هذه المرحلة 12 ألف دارس ودارسة، مقيدين بمشاريع محو الأمية المفتوحة بمعرفة الجهات المشاركة، مشيرا إلى انتهاء أعمال الامتحانات، فى 14 فبراير الجارى، على أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد فى الأول من مارس القادم.

وأضاف "بدوى”، أنه سوف تعقد الدورة الأخيرة من الامتحانات، خلال شهر أبريل القادم، ومن المتوقع أن يكون عدد الدارسين، بتلك المرحلة 30 ألف دارس، مشيرا إلى الهيئة على أتم استعداد لاستقبال، واستيعاب كافة الدارسين الراغبين فى التعلم ومحو أميتهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى بالمحافظة فى إطار خطة المحافظة لخفض معدلات الأمية.