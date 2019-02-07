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وزير الخارجية يشارك فى اجتماعات اليوم الأول للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى

الخميس، 07 فبراير 2019 10:26 م
وزير الخارجية يشارك فى اجتماعات اليوم الأول للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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 شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، فى فعّاليات اليوم الأول للدورة العادية الرابعة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي تنعقد على المستوى الوزاري يومي 7 و8 فبراير الجاري، ويعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 الجاري، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شارك في عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، وأبرزها تقرير حول الوضع الإنساني في القارة، حيث أكد "شكري" على أهمية تناول ملف الوضع الإنساني في أفريقيا لما يمثله من أهمية قصوى تمس حاضر ومستقبل الشعوب الأفريقية على ضوء ضخامة التحديات الإنسانية التي تٌوَاجهها، والأعداد الضخمة من النازحين في أفريقيا.

وأوضح، أن وزير الخارجية أشار إلى استضافة مصر وحدها أعداداً كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة يتمتعون بجميع الخدمات الصحية الأساسية في البلاد، وكذا يتمتعون بالدعم الحكومي المباشر على الخدمات والسلع والبنية الأساسية؛ فضلاً عن تمتع آلاف الطلبة من اللاجئين الأفارقة بخدمات التعليم الأساسي، أسوةً بالمواطنين المصريين.

وشهدت جلسات اليوم مناقشة وإقرار عدد من الوثائق القانونية التي سبق إقرارها من قبل اللجان النوعية بالاتحاد، وتهدف إلى دعم العمل الأفريقي المشترك، بجانب مناقشة تقرير حول نشاط مفوضية الاتحاد الأفريقي. 

 


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