وزير التعليم العالى يتفقد أعمال التطوير بالمدينة الجامعية بعين شمس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال التطوير بالمدينة الجامعية طلبة بجامعة عين شمس.

وأجرى الوزير، جولة تفقدية داخل مبنى الجمهورية للوقوف على ما انتهت إليه أعمال التطوير والتجديد بالمبنى، والتى نفذها طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "بايدينا مجملها" التى أطلقها قطاع شئون التعليم و الطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستمرت أعمالها في الفترة من 24 يناير وحتى 7 من فبراير الجارى.