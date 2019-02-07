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وزارة الهجرة: مواطن مصرى يدخل فى غيبوبة بالكويت ولا يوجد من يعرفه

الخميس، 07 فبراير 2019 10:17 ص
وزارة الهجرة: مواطن مصرى يدخل فى غيبوبة بالكويت ولا يوجد من يعرفه المواطن طه عوض عبد الغنى عثمان
كتب محمود راغب
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نشرت وزارة الهجرة صورة جواز سفر لمواطن مصرى فى الخارج، مناشدة من يتعرف عليه المواطن مراسلة الوزارة ، نظرا لأن المواطن المصرى يرقد فى غيبوبة بمستشفى الفروانية بالكويت،  ويدعى" طه عوض عبد الغنى عثمان"، العنوان المسجل فى جواز سفره فى 29، درب الانسية، الدرب الأحمر، القاهرة.

وتابعت وزارة الهجرة:"  المواطن محجوز بالرعاية المركزة، وكان يعمل موظفا بقسم الحفظ بمحكمة قصر العدل بالكويت.

وبدأت تفاصيل الواقعة بحسب وزارة الهجرة ،  حينما حدث له نزيف حاد فى المخ، عند ركوب طائرة العودة لمصر، وهو في حالة خطيرة بحسب تقارير الأطباء، ولا يوجد من يعرف له أقارب أو أصدقاء سواء فى الكويت أو فى مصر.

وأهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين نشر الصورة والمعلومات للعثور على أهله فى أسرع وقت، لافته إلى أنها ستقوم بالتواصل مع قسم شرطة الدرب الاحمر بحثا عن عائلته.

 

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