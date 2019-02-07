نيابة نصر النوبة تقرر حبس قاتل سائق توك توك بسبب خلافات جيرة

وكان أهالي قرية الحكمة، التابعة لمشروع وادي النقرة، بمركز نصر النوبة بأسوان، أبلغوا مركز شرطة نصر النوبة بالعثور على جثة شاب ملقاة في مصرف القرية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد صبري ، لمكان البلاغ، حيث تم استخراج الجثة من الترعة، ونقلها إلي مشرحة نصر النوبة، وبفحص الجثة تبين أنها لشاب يدعي "مصطفى. م " 21 سنة عامل، وبتكثيف التحريات، تبين أن الشاب خرج من منزلة بعد اتصال هاتفي من أحد الأشخاص، وبعد ساعات عثر على جثة ملقاة في الترعة، وبها عدة إصابات بالرأس.

وتوصلت التحريات، إلي قيام جارة المجني علية باستدارجة إلي منطقة ترعة الحكمة والاعتداء علية علي رأسه بالة حادة وإلقاء جثة بالترعة وذلك بسبب تصاعد خلافات الجيرة بينهم، وتم تحرير المحضر وبالعرض علي النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.