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نيابة نصر النوبة تقرر حبس قاتل سائق توك توك بسبب خلافات جيرة

الخميس، 07 فبراير 2019 08:36 م
نيابة نصر النوبة تقرر حبس قاتل سائق توك توك بسبب خلافات جيرة حبس - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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قررت نيابة نصر النوبة بأسوان، اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل سائق توك توك ,وإلقاء جثة في ترعة النقرة بمركز نصر النوبة، 4 أيام علي ذمة التحقيق، لخلافات الجيرة بينهما.

وكان أهالي قرية الحكمة، التابعة لمشروع وادي النقرة، بمركز نصر النوبة بأسوان، أبلغوا مركز شرطة نصر النوبة بالعثور على جثة شاب ملقاة في مصرف القرية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد صبري ، لمكان البلاغ، حيث تم استخراج الجثة من الترعة، ونقلها إلي مشرحة نصر النوبة، وبفحص الجثة تبين أنها لشاب يدعي "مصطفى. م " 21 سنة عامل، وبتكثيف التحريات، تبين أن الشاب خرج من منزلة بعد اتصال هاتفي من أحد الأشخاص، وبعد ساعات عثر على جثة ملقاة في الترعة، وبها عدة إصابات بالرأس.

وتوصلت التحريات، إلي قيام جارة المجني علية باستدارجة إلي منطقة ترعة الحكمة والاعتداء علية علي رأسه بالة حادة وإلقاء جثة بالترعة وذلك بسبب تصاعد خلافات الجيرة بينهم، وتم تحرير المحضر وبالعرض علي النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

 
 
 
 

 


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