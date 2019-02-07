ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 697 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39015 من البضائع العامة منها 56 سيارة نقل محملة بـ 2951 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71728، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19264 طناً.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13107 طن ملح و2494 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 428 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 660 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1537 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8467 طن حديد و 2000 طن قمح و 4700 طن خردة و 3960 طن زيت و 4500 طن ذرة.