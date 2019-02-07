video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 07 فبراير 2019 11:35 ص
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط- أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 
 
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 697 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39015 من البضائع العامة منها  56 سيارة نقل محملة بـ 2951 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71728، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19264 طناً.
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13107 طن ملح و2494 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 428 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 660 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1537 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8467 طن حديد و 2000 طن قمح و 4700 طن خردة و 3960 طن زيت و 4500 طن ذرة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط تهريب أجهزة لاسلكية بميناء دمياط فى حاوية قادمة من الصين

لأول مرة.. وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة بالتيار الكهربى بميناء دمياط

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

ميناء دمياط




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة