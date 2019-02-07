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الخميس، 07 فبراير 2019 10:38 م
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مسئول أمريكى: واشنطن لن تبيع صواريخ باتريوت لتركيا اذا اشترت (اس 400)

الخميس، 07 فبراير 2019 10:04 م
مسئول أمريكى: واشنطن لن تبيع صواريخ باتريوت لتركيا اذا اشترت (اس 400) صواريخ إس 400
أ ش أ
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كشف مسئول عسكرى أمريكى النقاب ، اليوم الخميس ، عن أن واشنطن لن تمضى فى صفقة بيع صواريخ باتريوت الأمريكية الى تركيا في حالة قيامها بشراء نظام الدفاع الصاروخى الروسى المتطور (اس 400).
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المسئول الأمريكى، الذى رفض الكشف عن هويته نظرا لضرورة الحصول على موافقة بهذا الصدد من الكونجرس ، أكد أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن إقدام أنقرة على شراء نظام الدفاعى الصاروخى الروسى (اس 400) من شأنه أن يضر بمشاركة تركيا فى برنامج طائرات (اف – 35) المقاتلة المتطورة.
وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو قد أكد مؤخرا أن بلاده لن تبرم صفقة شراء النظام الصاروخى الأمريكى (باتريوت) حال إصرار واشنطن على ربط هذه الصفقة بعدم شراء صواريخ (اس 400) الروسية.


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