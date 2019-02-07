محافظ الدقهلية: علينا أن نتعاون جميعا لتطبيق القانون دون محاباة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم شوارع أحمد ماهر وساميه الجمل والترعة والواقعة بحى غرب المنصورة واطمأن على سيولة الحركة المرورية بعد التعديلات التى أجرتها إدارة مرور الدقهلية منذ عدة أيام.

وطلب شاروبيم، العميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية تنظيم انتظار السيارات ليكون صفا واحدا موازيا للرصيف، كما شدد على قيام حى غرب المنصورة بحملات مستمرة لإزالة كافة الاشغالات فى نطاق الحى خاصة فى الشوارع الرئيسية التى تعانى من تكدس السيارات وبطئ الحركة المرورية فيها.

وشدد المحافظ فى بيان على ضرورة عدم قيام محلات بيع السيارات بعرض سياراتهم فى الطريق وطلب من أحمد عبدالسميع رئيس حى غرب، فرض غرامات مالية على المخالفين وكذلك إزالة التعديات على الأرصفة التى يقوم بها أصحاب العمارات وإذا عادت لفرض تعدياتهم يتم تغريمهم ماليا كما تتم الإزالة على نفقتهم الخاصة .

وقال شاروبيم، إن علينا أن نتعاون جميعا مواطنين ومسئولين لتطبيق القانون دون محاباة أو تمييز، مضيفا أصاب بالحساسية عند ذكر كلمة الاستثناء فأنا ليس لدى اية استثناءات فى تطبيق القانون وعلينا أن نعمل جميعاً على رفض أى استثناء ونقاوم الاستثناءات، للأن الجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.