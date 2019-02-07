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الخميس، 07 فبراير 2019 07:07 م
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محافظة المنيا تنظم رحلة مجانية للشباب لزيارة القلعة ومجمع الأديان بالقاهرة

الخميس، 07 فبراير 2019 05:50 م
محافظة المنيا تنظم رحلة مجانية للشباب لزيارة القلعة ومجمع الأديان بالقاهرة محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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أعلنت محافظة المنيا، تنظيم رحلة للشباب من أبناء المحافظة بالمجان، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والثقافية بمحافظة القاهرة وذلك يوم الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أن تنظيم مثل تلك الزيارات يأتي يهدف تقديم أوجه الدعم للشباب من أبناء المحافظة للتعرف على الأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمحافظات مصر وتنشيط السياحة الداخلية ونشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع المصري، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأهم معالم تلك الأماكن واهم الأحداث التي مرت بها.

من جانبه، قال مندى عكاشة، مديري مديرية الشباب والرياضة، إن الرحلة تضمن زيارة القلعة ومجمع الأديان بالقاهرة، لافتاً إلى أن المديرية تعتاد على تنظيم رحلات سياحية لمنطقة مختلفة من المناطق الجميلة الموجودة داخل المحافظة أو خارجها في المحافظات الأخرى لإثراء الجانب الثقافي والفكري للشباب وتعريفهم ببعض الأماكن التي قد يسمعون عنها دون أن يفكروا في زيارتها.

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إعلان الرحلات

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