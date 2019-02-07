محافظة الإسكندرية تنفى رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثرى لـ50 جنيها

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثرى إلى 50 جنيها بدلا من 25 جنيها للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، تواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لرفع سعر تذكرة قصر المنتزه الأثرى إلى 50 جنيها، وسعرها ثابت كما هو بقيمة 25 جنيها، منوهة بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تماما، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن حدائق قصر المنتزه تشهد حاليا عملية تطوير شاملة تستهدف وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، مضيفة أن خطة التطوير تشمل جميع القصور والحدائق المحيطة بالمنطقة، مع رفع كفاءة جميع الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب.