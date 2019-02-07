للمرة الثانية.. رفض دعويين جديدتين ضد نقابة المحامين من خريجى التعليم المفتوح

كتب على عبد الرحمن

قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار معتز صادق، وسكرتارية علاء رزق، اليوم، الخميس، بعدم قبول الدعوى رقم 1003 ورقم 1004 المقانة ضد نقابة المحامين من خريجى التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التى رسمها القانون.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدى على حق الطالب فى العمل.

واستند مقدمى البلاغات التى حملة أرقام 1002 ، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل، وبإحالة البلاغات للمحكمة قضت بقرارها السابق.

وكانت محكمة جنح المقطم والخليفة قضت الثلاثاء الماضى بعدم قبول الدعوى رقم 1002 ضد النقابة لنفس السبب.