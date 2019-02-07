فرنسا تستدعى سفيرها بإيطاليا بعد لقاء أحد ممثليها قيادات السترات الصفراء

رويترز

قررت فرنسا، اليوم الخميس استدعاء سفيرها من إيطاليا لإجراء محادثات، بعد لقاء أحد ممثليها أحد قيادات السترات الصفراء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا ظلت لعدة شهور هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها من الصحة وتصريحات مشينة من الجانب الإيطالى."

وأكدت أن هجمات ايطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، موضحة أن "وجود خلافات شيء واحد ، لكن التلاعب بالعلاقة للأهداف الانتخابية شيء آخر."

"كل هذه الإجراءات تخلق وضعاً خطيراً يثير تساؤلات حول نوايا الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا".