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فرنسا تستدعى سفيرها بإيطاليا بعد لقاء أحد ممثليها قيادات السترات الصفراء

الخميس، 07 فبراير 2019 02:35 م
فرنسا تستدعى سفيرها بإيطاليا بعد لقاء أحد ممثليها قيادات السترات الصفراء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز
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قررت فرنسا، اليوم الخميس استدعاء سفيرها من إيطاليا لإجراء محادثات، بعد لقاء أحد ممثليها أحد قيادات السترات الصفراء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا ظلت لعدة شهور هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها من الصحة وتصريحات مشينة من الجانب الإيطالى."
 
وأكدت أن هجمات ايطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، موضحة أن "وجود خلافات شيء واحد ، لكن التلاعب بالعلاقة للأهداف الانتخابية شيء آخر."
 
"كل هذه الإجراءات تخلق وضعاً خطيراً يثير تساؤلات حول نوايا الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا".

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فرنسا

إيطاليا

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السترات الصفراء




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود عبد الجواد

داين تدان ياسيد ماكرون

ياسيد ماكرون لقد اتيت الي مصر حاملا قائمة من مستشارك الخاص الذي سمحت نفسة للجلوس مع أشخاص يدعمون الجماعات الإرهابية في مصر من اجل الإفراج عن من في القائمة متغاضيا تماما علي الرجوع الي الحكومة المصرية للاستفسار عن هذة المعلومات بدلا من هذا الموقف المخزي. اذا فلماذا كل هذا الغضب ياسيد مكرونة. و تحيا مصر بشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها.

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