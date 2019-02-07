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عشان تخلى بالك.. اعرف توقعات الطقس وفرص الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

الخميس، 07 فبراير 2019 06:08 م
عشان تخلى بالك.. اعرف توقعات الطقس وفرص الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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فى ظل التقلبات الجوية والطقس السئ الذى يضرب البلاد ، ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بكافة أنحاء الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

طقس غدا الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
 
 وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 25 درجة للعظمى 14 درجة للصغرى.

طقس السبت المقبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت المقبل طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة تنشط على سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وشمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 21 درجة للعظمى 12 درجة للصغرى.
 
 
 
 
 
 

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