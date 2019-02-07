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ضبط 4 عاطلين صادر ضدهم قرار ضبط بقضايا سرقة فى القليوبية

الخميس، 07 فبراير 2019 08:35 م
ضبط 4 عاطلين صادر ضدهم قرار ضبط بقضايا سرقة فى القليوبية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية،القبض على 4 عاطلين صادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة قضايا" سرقة بالاكره، وضرب وإحداث إصابة"، واخرين هاربين من المراقبة الشرطية على ذمة قضيتى " سرقة بالاكراه".
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطار بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم اول بنها من ضبط "مجدي. ع. م" 57 سنة، و"محسن. ا.ب" 45 سنة سائق، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتى" تزوير– ضرب وإحداث إصابه" ،كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قها من ضبط " اسلام. م. ع" 23 سنة عامل ، بدائرة مركز طوخ ، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية اختلاس".
 
وفى القناطر الخيرية تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط "عبدالرحمن. ط . أ " 17 سنة عاطل ومقيم عزبة أحمد فوزي -  دائرة المركز ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية" سرقة".
 
فيما تمكن ضباط وحدة مباحث مركزى شرطة" شبين القناطر، وقليوب" من ضبط " كريم. س. ص" 26 سنة عاطل "عبدالمنعم. س.ع" 41 عاطل سنة، هاربين من المراقبة الشرطية على ذمة قضيتى " سرقة بالاكراه"، جار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

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