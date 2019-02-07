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ضبط شخصين جمعا 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الخميس، 07 فبراير 2019 12:04 م
ضبط شخصين جمعا 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهمان
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرَين مقيمان خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد الحميد.ج" وابنه "مجدي"، و"تامر.ع" يعمل بدولة أجنبةي، و"نوره.ع"    بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول علي حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثانى، الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوى أسماء ذوى العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثانى بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهما الأول والثانى وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالإشتراك مع الثالث والرابعة، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندى مايعادل أربعة ملايين جنيه مصري، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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مدخرات

مدخرات المصريين

الحوادث

اموال عامة




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