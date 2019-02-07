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ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 07 فبراير 2019 01:44 م
ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث ثالث أكتوبر، عن ضبط 4 أسلحة نارية غير مرخصة، و6 قضايا مواد مخدرة احتوت على 450 جرام من الحشيش المخدر، و1630 جرام من مخدر الاستروكس.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 80 حكم قضائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وشنت مباحث الجيزة حملة أمنية بدائرة قسم الطالبية، أسفرت عن إزالة ورفع عدد من إشغالات وتعديات المحلات والمقاهى، وضبط عدد من حائزى الأسلحة والمواد المخدرة.

وفى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة، وآخرين بحوزتهم 2 سلاح أبيض، وتنفيذ 75 حكم قضائى، وضبط مسجلين خطر، وفحص عدد من الشقق المفروشة.

 


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