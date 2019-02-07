صور.. محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يتفقدان قسم شرطة رأس غارب الجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، و اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، اليوم الخميس، قسم شرطة رأس غارب الجديد، بموقع الإسكان الاجتماعي، و الوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيته للتعامل مع أى ظروف طارئة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لضبط الحركة الأمنية والانضباط للشارع وردع المخالفين لقوانين .

ووجه محافظ البحر الاحمر، ضباط وأفراد الشرطة، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أي اعتداءات، وحسن معاملة المواطنين وحل مشكلاتهم، منبها على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية، لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.

ووصل محافظ البحر الأحمر، لمدينة رأس غارب، لافتتاح مركز العلاج الطبيعى بالمدينة، بعد اعادة تطويره، وقاعة كبار الزوار التابعة لمجلس مدينة غارب .

وأستقبل أطفال مدينة رأس غارب، محافظ البحر الأحمر، و مدير الأمن، بالأعلام وقدموا التهاني له بالعيد القومي للمحافظة، و حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

يذكر أن، محافظ البحر الأحمر، يجرى منذ 22 يناير الماضى، جولات بكل مدن المحافظة، وافتتاح المشروعات بها تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى .

وكان التقي محافظ البحر الأحمر، امس الاربعاء ، بجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بمجمع اعلام الشلاتين، على هامش زيارته لمدينة الشلاتين، لتقديم الشكر إليهم علي المجهودات الجبارة التي تم بذلها من أجل النهوض بمدينة الشلاتين، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للأهالى هناك .

وتفقد المحافظ، المجزر الالى بمدينة الشلاتين، برفقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس شركة المحمودية المسئول عن تنفيذ المشروع ، تمهيدا لافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما افتتح المحافظ، ونائب وزير الزراعة، مشروع المزارع المتكاملة بوادي حوضين، ويأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي التاسع والاربعون لها .