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صور.. مأساة الحاجة نادية بالقليوبية: "المرض هدنى وعايزة معاش أعيش منه"

الخميس، 07 فبراير 2019 03:00 ص
صور.. مأساة الحاجة نادية بالقليوبية: "المرض هدنى وعايزة معاش أعيش منه"
القليوبية نيفين طه
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"الحياة صعبة، والعيشة كل يوم تضيق أكتر، وإحنا ناس غلابة، لم نملك أى شىء، سوى حجرة واحدة أعيش فيها أنا وابنى المريض وابنتى وأولادها الصغار"، بهذه الكلمات بدأت "الحاجة نادية" المقيمة بمدينة بنها، محافظة القليوبية، تقص مأساتها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أنا ست كبيرة ومريضة، ومقدرش أشتغل، وعايشة من كرم ربنا وأهل الخير، تزوجت منذ فترة طويلة وأنجبت ابنا مريضا بصمام بالقلب، والجهاز التنفسى، فلا يقدر على العمل، لأنه بحاجة لرعاية صحية، فكنت قبل مرضى أذهب للعمل فى الخدمة بالمنازل، ومسح سلالم العقارات، وكنت ما أتحصل عليه، أحمد الله عليه".

وأكملت الحاجة نادية: "مرت الأيام والسنوات، وأصاب جسدى المرض، فأصبحت بحاجة لمصاريف علاج بشكل مستمر، بجانب عدم مقدرتى على العمل، وكان أهل الخير يعطفون على أنا ونجلى المريض، وبحمد الله".

وتابعت الحاجة نادية: "العيشة ضاقت أكتر، مع تطور مرض نجلى، وبعد مجىء ابنتى وأطفالها الصغار للعيش معى، بعد دخول زوجها السجن، وكلنا نعيش بحجرة واحدة، ننام على كنب بلا فرش، والحياة ومتطلباتها تتزايد يوما بعد يوم، وبطالب بتوفير معاش لى، استطيع الإنفاق منه على نجلى المريض، ومساعدة ابنتى فى تربية أطفالها الصغار حيث أن الحجرة التى نعيشها فيها غير آدمية.

 

للتواصل مع الحالة رقم: 01020023232

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