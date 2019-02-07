صور.. جامعة أسيوط تحصد المركز الأول فى الاولمبياد الثالث لكليات الحاسبات المعلومات

أسيوط ـ محمود عجمي

كرم الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، طلاب كليات الحاسبات والمعلومات والفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة المتقدمة فى مسابقة الاولمبياد، فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحاسب ، والتي حصدت خلالها كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط على المركز الأول، وحاسبات ومعلومات عين شمس على المركز الثاني، وحاسبات ومعلومات المنوفية على المركز الثالث.

جاء ذلك، خلال مشاركته فى وقائع الاولمبياد الثالث لكليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية، والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة هبة صالح احمد رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومقرر الأولمبياد، والدكتور حسنى محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مرغني حسن، والدكتور خالد فتحي وكيلي الكلية لشئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من عمداء وطلاب كليات الحاسبات والمعلومات من عدد من الجامعات المصرية.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، على حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، تغطى كافة التخصصات العلمية والعملية والتكنولوجية، خاصة فى ظل ما تشهده كافة دول العالم من ثورة علمية متقدمة فى مجالات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات فى كافة المؤسسات التعليمية المتقدمة داخل مصر وخارجها، مشيداً فى ذلك بما تقدمه كلية الحاسبات المعلومات فى خدمة العملية التعليمية، والتي تعد من الكليات الحديثة نسبياً بالجامعة، والتي نجحت في تبوء مكانة مرموقة بين مثيلاتها على مستوى الجمهورية، وهو أنعكس أثره في حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، داعياً كافة طلاب كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية إلى مسايرة ركب التقدم التكنولوجي واللحاق بعالم تكنولوجيا المعرفة .

وقالت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات أن حفل ختام الاولمبياد، شهد أيضا تكريم جامعة أسيوط لوفود الجامعات المصرية المشاركة فى الاولمبياد، والتي ضمت جامعات جنوب الوادي ، السويس ، بنى سويف ، قناة السويس ، بنها ، كفر الشيخ ، الفيوم ، المنيا ، الزقازيق ، المنوفية ، وعين شمس ، كما كرم الدكتور المنشاوي أبناء جامعة أسيوط المتميزين من طلاب الكلية والفائزين في المسابقات العلمية الدولية والعالمية، وهو ما تضمن تكريم محمود جمال الطالب بالمستوى الثالث، والحاصل على المركز الأول فى مجال الـ syber security على مستوى الوطن العربي و العالم، و أندرو نادي الطالب بالمستوى الرابع بالكلية، وذلك لتميزه فى مسابقة الشيخ زايد في الإمارات فى مجال المواقع الإلكترونية ، بالإضافة إلى تكريم الطالب حسن إبراهيم لجهوده في تدريب طلاب الكلية، كما أهدى الدكتور المنشاوي والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد درع الكلية للدكتور جمال درويش لمشاركته في وقائع الاولمبياد، ولدعمه الدائم لكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك الحضور من عمداء الكليات المناظرة .

وأعربت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، عن فخرها بحصول طلاب الجامعة على المركز الأول فى الأولمبياد، كما أكدت ان طلاب جامعة أسيوط لديهم العديد من الإمكانيات الدافعة للإبداع والابتكار فى شتى المجالات ، وأشادت كذلك بالمستوى المتميز لجميع الفرق الطلابية المشاركة في الاولمبياد، متمنية لجميع الطلاب داوم التوفيق والتقدم .