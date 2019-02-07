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صرخات طبيب: "زوجتى خلعتنى وحرمتنى من أطفالى بسبب تأخرى فى العمل"

الخميس، 07 فبراير 2019 01:00 ص
صرخات طبيب: "زوجتى خلعتنى وحرمتنى من أطفالى بسبب تأخرى فى العمل" محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من رعاية طفليه بعد حرمانه من رؤيتهما لمدة عام ونصف، نتيجة الخلافات التى دفعت زوجته لتطليقه خلعا وسلب ممتلكاته.

وأوضح الزوج ويعمل طبيبا”م.أ":" طوال سنوات زواجى الخمسة داومت زوجتى على افتعال الخلافات لتفاجئنى إقامة دعوى خلع ادعت فيها خشيتها من ألا تقيم حدود الله بسبب تأخرى فى عملى ساعات طويلة، لأدفع الثمن بالحرمان من طفلىّ بعد أن منعتنى بعد الطلاق من رؤيتهما.

 وأضاف الطبيب: "حتى زيارة والدتى كانت تسبب لها حساسية وترفضها وتعتبرها جريمة لتصارحنى بكراهيتها لأهلى وتطالبنى بقطع علاقتى بهم وعندما رفضت هشمت رأسى ولاحقتنى بـ7 دعاوى حبس وعدة بلاغات.

وأوضح المدعى: "استولت على أموالى وطردتنى من منزلى بعدما هشمت رأسى ورغم أنها تعرف أنى بقيت على الحديده تطالبنى بنفقة 20 ألفا فى الشهر للطفلين".

وأشار الزوج فى دعوى الرؤية التى أقامها أمام محكمة الأسرة: "بعد سرقة ممتلكاتى أصبحت ميسورة الحال وتبدد أموالى وتركتنى غارقا فى الديون وتستعد للزواج من آخر فى المسكن الذى مكثت سنوات لأدفع ثمنه".


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